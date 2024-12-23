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23 декабря, 12:55

«Хожу на костылях»: Звезда советского кино Фатеева заявила, что пострадала из-за ошибок врачей

Актриса Фатеева пожаловалась, что дважды пострадала от ошибок врачей

Наталья Фатеева. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Наталья Фатеева. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, отмечающая сегодня 90-й день рождения, заявила, что пострадала из-за ошибок врачей. Её цитирует kp.ru. Она оценивает своё состояние словами «в пределах нормы».

«Вы же знаете, что я дважды пострадала из-за непрофессионализма и равнодушия врачей. Сначала они просмотрели у меня коксартроз. А потом мне сделали две операции на тазобедренном суставе и внесли инфекцию», — сказала Фатеева, отметив, что из-за этого ей приходится передвигаться на костылях.

Актриса добавила, что приноровилась даже выходить на улицу в тёплое время года, хотя костыли сильно мешают. Она жалеет, что не может слетать в Китай, где любила бывать ранее. Также ей приходится отказываться от съёмок, так как «не до этого сейчас».

Впервые на экране Наталья Фатеева появилась в 1956 году, когда сыграла в картине «Есть такой парень». Кроме того, она известна по фильмам «Три плюс два», «Здравствуй, это я», «Место встречи изменить нельзя», «Москва — Кассиопея», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Джентльмены удачи».

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Недавно родственники актрисы Лидии Доротенко, известной по фильму «Брат», забрали её из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Изначально врачи были против выписки, так как у неё диагностировали ранние признаки деменции.

Николай Рюмин
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