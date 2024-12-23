«Хожу на костылях»: Звезда советского кино Фатеева заявила, что пострадала из-за ошибок врачей

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, отмечающая сегодня 90-й день рождения, заявила, что пострадала из-за ошибок врачей. Её цитирует kp.ru. Она оценивает своё состояние словами «в пределах нормы».

«Вы же знаете, что я дважды пострадала из-за непрофессионализма и равнодушия врачей. Сначала они просмотрели у меня коксартроз. А потом мне сделали две операции на тазобедренном суставе и внесли инфекцию», — сказала Фатеева, отметив, что из-за этого ей приходится передвигаться на костылях.

Актриса добавила, что приноровилась даже выходить на улицу в тёплое время года, хотя костыли сильно мешают. Она жалеет, что не может слетать в Китай, где любила бывать ранее. Также ей приходится отказываться от съёмок, так как «не до этого сейчас».

Впервые на экране Наталья Фатеева появилась в 1956 году, когда сыграла в картине «Есть такой парень». Кроме того, она известна по фильмам «Три плюс два», «Здравствуй, это я», «Место встречи изменить нельзя», «Москва — Кассиопея», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Джентльмены удачи».