Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 12:51

Неадекват после ссоры с женой обезглавил годовалого сына

Daily Mail: Житель США обезглавил годовалого сына после ссоры с женой

В США задержали изверга, который отрубил голову годовалому сыну после ссоры с женой. Подробности жестокого преступления, которое шокировало даже опытных сотрудников полиции, сообщает Daily Mail.

В ночь на 20 декабря правоохранительные органы получили вызов о конфликте между 28-летним Андреем Демским и его супругой в округе Сакраменто, штат Калифорния. Сначала ситуация не вызывала опасений. Однако, когда полицейские вошли в дом, они столкнулись с ужасной сценой: в одной из комнат находилось обезглавленное тело годовалого малыша.

В публикации говорится, что мать мальчика покинула жилище до прибытия правоохранителей. Сейчас женщина сейчас находится в больнице, так как она тоже пострадала от нападения супруга. Изверг был задержан и помещён в изолятор. Судебное разбирательство по его делу назначено на 24 декабря.

Свихнувшийся россиянин оборудовал дома «‎газовую камеру» для убийства жены и сына
Свихнувшийся россиянин оборудовал дома «‎газовую камеру» для убийства жены и сына

Ранее Life.ru писал, что россиянин на первом свидании убил сына новой подруги одним ударом в кадык. Известно, что до этого он имел судимость за наркотики. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar