Неадекват после ссоры с женой обезглавил годовалого сына

В США задержали изверга, который отрубил голову годовалому сыну после ссоры с женой. Подробности жестокого преступления, которое шокировало даже опытных сотрудников полиции, сообщает Daily Mail.

В ночь на 20 декабря правоохранительные органы получили вызов о конфликте между 28-летним Андреем Демским и его супругой в округе Сакраменто, штат Калифорния. Сначала ситуация не вызывала опасений. Однако, когда полицейские вошли в дом, они столкнулись с ужасной сценой: в одной из комнат находилось обезглавленное тело годовалого малыша.

В публикации говорится, что мать мальчика покинула жилище до прибытия правоохранителей. Сейчас женщина сейчас находится в больнице, так как она тоже пострадала от нападения супруга. Изверг был задержан и помещён в изолятор. Судебное разбирательство по его делу назначено на 24 декабря.