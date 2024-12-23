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23 декабря, 13:09

«Туда прилетело»: Подполье сообщило об ударе по ВСУшникам в Черниговской области

Лебедев: ВС РФ ударили по месту дислокации ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по селу Гута-Студенецкая в Черниговской области Украины, где находилась группировка украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело», — приводит РИА «Новости» его слова.

Лебедев также сообщил, что удар был зафиксирован в селе Старые Боровичи Черниговской области. По данным подпольщика, удар был нанесён в районе, где расположены два промышленных ангара, в которых ВСУшники хранили и ремонтировали военную технику.

Ранее сегодня Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинскому вертодрому, который находится в городе Глоблино Полтавской области. Подпольщик также рассказал, что незадолго до этого там появились военные вертолёты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости местные жители слышали французскую речь.

Армия России разбомбила аэродромы и склады дронов ВСУ
Армия России разбомбила аэродромы и склады дронов ВСУ
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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