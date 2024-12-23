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23 декабря, 14:11

Звёздный голливудский актёр стал священником

Американский актёр Дензел Вашингтон официально получил сан священника в 69 лет

Дензел Вашингтон с женой. Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Дензел Вашингтон с женой. Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Голливудский актёр Дензел Вашингтон официально получил статус священника в возрасте 69 лет. О духовном обновлении звезды экраном сообщает Page Six.

«Великий уравнитель» прошёл обряд крещения в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, находящейся в Нью-Йорке. Ему выдали документ, подтверждающий статус духовного лица. Супруга Дензела Паулетта Вашингтон сказала, что очень гордится и ценит пример, подаваемый её мужем детям. Они находятся в браке уже 40 лет. Известно, что его отец Вашингтона также был священнослужителем.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Дензел Вашингтон борется за «Золотой глобус» в номинации «Лучшая роль второго плана» с российским актёром Юрой Борисовым, который попал в список претендентов после участия в фильме «Анора». Американец представлен к премии за роль в фильме «Гладиатор 2».

Николай Рюмин
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