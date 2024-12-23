Звёздный голливудский актёр стал священником
Американский актёр Дензел Вашингтон официально получил сан священника в 69 лет
Дензел Вашингтон с женой. Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello
Голливудский актёр Дензел Вашингтон официально получил статус священника в возрасте 69 лет. О духовном обновлении звезды экраном сообщает Page Six.
«Великий уравнитель» прошёл обряд крещения в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, находящейся в Нью-Йорке. Ему выдали документ, подтверждающий статус духовного лица. Супруга Дензела Паулетта Вашингтон сказала, что очень гордится и ценит пример, подаваемый её мужем детям. Они находятся в браке уже 40 лет. Известно, что его отец Вашингтона также был священнослужителем.
Ранее Life.ru рассказывал, что Дензел Вашингтон борется за «Золотой глобус» в номинации «Лучшая роль второго плана» с российским актёром Юрой Борисовым, который попал в список претендентов после участия в фильме «Анора». Американец представлен к премии за роль в фильме «Гладиатор 2».