Звёздный голливудский актёр стал священником

«Великий уравнитель» прошёл обряд крещения в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, находящейся в Нью-Йорке. Ему выдали документ, подтверждающий статус духовного лица. Супруга Дензела Паулетта Вашингтон сказала, что очень гордится и ценит пример, подаваемый её мужем детям. Они находятся в браке уже 40 лет. Известно, что его отец Вашингтона также был священнослужителем.