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Регион
23 декабря, 15:34

В Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми

Воробьёв сообщил о введении новой выплаты для молодых семей Подмосковья с детьми

23 декабря в ходе традиционного обращения к жителям Московской области для подведения итогов года губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил о введении доплаты для детей в молодых семьях региона. По словам главы Подмосковья, новая мера поддержки начнёт действовать с 2025 года. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.

«В следующем году запустим новую меру поддержки демографии: выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодой семье, где оба родители — до 35 лет», — цитирует Воробьёва 360.ru.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Борис Эльфанд
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