В Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми

23 декабря в ходе традиционного обращения к жителям Московской области для подведения итогов года губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил о введении доплаты для детей в молодых семьях региона. По словам главы Подмосковья, новая мера поддержки начнёт действовать с 2025 года. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.