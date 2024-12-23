В Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми
Воробьёв сообщил о введении новой выплаты для молодых семей Подмосковья с детьми
23 декабря в ходе традиционного обращения к жителям Московской области для подведения итогов года губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил о введении доплаты для детей в молодых семьях региона. По словам главы Подмосковья, новая мера поддержки начнёт действовать с 2025 года. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.
«В следующем году запустим новую меру поддержки демографии: выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодой семье, где оба родители — до 35 лет», — цитирует Воробьёва 360.ru.
Ранее президент России Владимир Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.
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