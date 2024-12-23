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23 декабря, 14:35

Финские власти задумали отгородить граждан от потребления российского газа

В Минэкономики Финляндии предложили снизить потребление российского газа

Министерство экономики и занятости Финляндии выдвинуло на обсуждение законопроект, согласно которому в стране должен снизиться импорт газа из России и Белоруссии. Об этом доложила пресс-служба ведомства.

«Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что предложения касательно проекта будут приниматься до 3 февраля. Закон полностью отвечает регулированию Евросоюза. Согласно ему, страны могу самостоятельно ограничивать поставки топлива.

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Ранее на саммите лидеров Северной и Южной Европы премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с РФ в ближайшее время не откроют. В Хельсинки хотят найти способ, с помощью которого по согласованию с РФ можно будет открыть один или несколько пограничных пунктов. На данный момент такого взаимопонимания нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Daniele Aloisi

Николай Рюмин
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