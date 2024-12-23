Ячейка экстремистов вскрыта в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ схватили пятерых членов экстремистского религиозного движения «Таблиги Джамаат*». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

«УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат*», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, экстремисты проводили конспиративные собрания, насаждали ложные мнения о неисполнении российских законов, в том числе отрицает необходимость участия мусульман в СВО. Также группировка оправдывала террористов из Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Против злоумышленников завели дело по ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Во время обысков была найдена запрещённая литература и записи. Всех взяли под стражу.

Ранее сотрудники УФСБ России по Тюменской области схватили двух мигрантов в Ноябрьске. У мужчин, приехавших в Россию из стран ближнего зарубежья, при обыске обнаружили боеприпасы, а также множество сим-карт.