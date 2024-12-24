До нового года осталось всего неделя, и многие родители уже заказывают для детей аниматоров — Дедов Морозов, Снегурочек, других сказочных персонажей. СЕО-платформа онлайн-опросов «Кукушка» специально для Life.ru узнала, сколько россиян зовут Дедов Морозов домой, сколько детей в них верят и сколько, по мнению родителей, услуги аниматоров должны стоить.

Выяснилось, что 90% россиян заказывают для своих детей Деда Мороза перед Новым годом, а у 12; респондентов роль сказочного волшебника выполняют родственники или друзья семьи.

90% россиян заказывают для своих детей Деда Мороза перед Новым годом. Фото © СЕО-платформа онлайн-опросов «Кукушка» для Life.ru

40% родителей считают, что услуги аниматора должны стоить не более 3000 рублей, 25% согласны заплатить до 7000 рублей, а всего 8% могут выложить от 20000.

Россияне рассказали, сколько должны стоить услуши Деда Мороза. Фото © СЕО-платформа онлайн-опросов «Кукушка» для Life.ru

Также выяснилось, что 45% детей не особенно верят в Деда Мороза, но неизменно его ждут, как новогоднюю традицию. 28% ребят верят в новогоднего волшебника, а 27% — нет, так как подарки им вручают сами родители.

Сколько детей верят в Деда Мороза. Фото © СЕО-платформа онлайн-опросов «Кукушка» для Life.ru