Во Львове на поимку уклониста бросили восемь экипажей полиции

На Украине совсем отчаялись и пытаются хоть как-то восполнить ряды ВСУ. Сегодня во Львове восемь экипажей полиции задерживали одного мужчину для доставки в ТЦК (так в Киеве называют военкоматы). Видео появилось в телеграм-канале «Ухилянт Info».

Кадры, как во Львове восемь экипажей полиции задерживают одного мужчину для доставки в ТЦК. Видео © Telegram / «Ухилянт Info»

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются посадить гражданина в свою машину. При этом им препятствуют прохожие, включая женщин.

Полиция сообщила свою версию задержания. Там заявили, что мужчину остановили за нарушение ПДД, а впоследствии выяснилось, что он якобы находится в розыске. Сначала житель Львова согласился поехать в ТЦК для уточнения информации, но позже позвонил по телефону. После чего на место прибыла группа людей, «препятствовавшая законным действиям полиции». Также приезжала скорая, но проблем со здоровьем у мужчины не зафиксировала. В полиции также пожаловались, что сотрудников дёргали за форму и даже отобрали бодикамеру у одного из правоохранителей. В итоге задержанный «добровольно» и без применения силы поехал в ТЦК.