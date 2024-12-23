Во Львове на поимку уклониста бросили восемь экипажей полиции
На Украине совсем отчаялись и пытаются хоть как-то восполнить ряды ВСУ. Сегодня во Львове восемь экипажей полиции задерживали одного мужчину для доставки в ТЦК (так в Киеве называют военкоматы). Видео появилось в телеграм-канале «Ухилянт Info».
Кадры, как во Львове восемь экипажей полиции задерживают одного мужчину для доставки в ТЦК. Видео © Telegram / «Ухилянт Info»
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются посадить гражданина в свою машину. При этом им препятствуют прохожие, включая женщин.
Полиция сообщила свою версию задержания. Там заявили, что мужчину остановили за нарушение ПДД, а впоследствии выяснилось, что он якобы находится в розыске. Сначала житель Львова согласился поехать в ТЦК для уточнения информации, но позже позвонил по телефону. После чего на место прибыла группа людей, «препятствовавшая законным действиям полиции». Также приезжала скорая, но проблем со здоровьем у мужчины не зафиксировала. В полиции также пожаловались, что сотрудников дёргали за форму и даже отобрали бодикамеру у одного из правоохранителей. В итоге задержанный «добровольно» и без применения силы поехал в ТЦК.
Ранее сотрудники ТЦК на Украине начали использовать новый метод отлова уклонистов. Он получил название «такси-мобилизация». Действует метод так: таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус с военкомами. Через несколько секунд пассажир выходит из такси и направляется в подъезд, где его оперативно настигают «охотники» Зеленского.
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