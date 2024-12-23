Минобороны Британии объявило об успешном испытании «убийцы дронов»
Британские военные провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое способно стать «убийцей дронов». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.
«Британские солдаты успешно испытали революционное оружие, которое может уничтожить рой дронов с помощью радиоволн по цене, меньшей, чем стоимость пачки пирожков с начинкой», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, новое оружие имеет дальность действия до 1 км, а стоимость одного выстрела составляет всего £0,01 (менее 2 рублей). Это оборудование способно обнаруживать, отслеживать и поражать различные угрозы на суше, в воздухе и на море. Также в сообщении говорится, что RFDEW испускает высокочастотные радиоволны, которые могут вывести из строя электронные компоненты беспилотников и нейтрализовать их. Управлять этим оборудованием может один человек, и его можно установить на грузовик.
Ранее стало известно, что Пентагон провёл испытания двух новых дальнобойных ракет. Возможно, там хотят испытать снаряды в режиме реальных боёв на Украине, поэтому есть риск появления ракет в руках ВСУ.
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