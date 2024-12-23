Минобороны Британии объявило об успешном испытании «убийцы дронов»

По данным ведомства, новое оружие имеет дальность действия до 1 км, а стоимость одного выстрела составляет всего £0,01 (менее 2 рублей). Это оборудование способно обнаруживать, отслеживать и поражать различные угрозы на суше, в воздухе и на море. Также в сообщении говорится, что RFDEW испускает высокочастотные радиоволны, которые могут вывести из строя электронные компоненты беспилотников и нейтрализовать их. Управлять этим оборудованием может один человек, и его можно установить на грузовик.