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23 декабря, 18:01

В Италии фанаты начали зиговать, празднуя первый гол правнука Муссолини

В Италии фанаты отпраздновали гол правнука Муссолини нацистским приветствием

Правнук итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини — 21-летний футболист «Юве Стабии» Романо Флориани Муссолини — забил свой первый мяч в профессиональной карьере. Фанаты встретили его гол «римским салютом», так называют приветствие, распространённое в нацистской Германии.

Реакиция поклонников на гол Романо Муссолини. Видео © Telegram / «Первый спорт»

Муссолини отличился в воскресенье, 22 декабря, в матче 18-го тура итальянской Серии B. Болельщики на трибуне отметили это выкрикиванием имени игрока и нацистскими жестами.

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Ранее на 62-летнюю внучку итальянского диктатора Муссолини напали в Страсбурге. Депутат Европарламента Алессандра Муссолини рассказала, что её узнал мужчина, говоривший по-итальянски, он оскорбил её и ударил по спине. Несмотря на это, депутат отметила, что не будет выдвигать обвинений, при этом осудила любое насилие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Алена Пенчугина
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