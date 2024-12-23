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Регион
23 декабря, 17:10

Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за фетвы, разрешившей многожёнство

Генпрокуратура (ГП) России внесла представление Духовному управлению мусульман (ДУМ) из-за фетвы, разрешившей многожёнство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

«Богословское заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Учитывая изложенное, председателю религиозной организации внесено представление об устранении нарушения закона», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ГП отметили, что Семейный кодекс РФ не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. Кроме того, федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает, что религиозные организации имеют право действовать в соответствии со своими внутренними правилами при условии, что они не противоречат законодательству РФ.

Ранее председатель ДУМ муфтий Равиль Гайнутдин разъяснил суть недавно принятой фетвы, которая одобряет многожёнство в России. По его словам, документ не вступает в противоречие со светским законодательством страны. Речь идёт исключительно о никахе, то есть религиозном браке, который регулируется исламскими нормами, а не о гражданском союзе, зарегистрированном в органах ЗАГС.

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ТАСС / Роман Балаев

Наталья Демьянова
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