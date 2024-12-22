«Многожёнство — не для утех»: В ДУМ РФ оправдали фетву о полигамии

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин разъяснил суть недавно принятой фетвы, которая одобряет многожёнство в рамках религиозных традиций. По его словам, документ не вступает в противоречие со светским законодательством страны. Речь идёт исключительно о никахе, то есть религиозном браке, который регулируется исламскими нормами, а не о гражданском союзе, зарегистрированном в органах ЗАГС.

Основной целью фетвы, по словам муфтия, является защита прав женщин и детей, а не создание условий для злоупотреблений. Он выразил обеспокоенность тем, что многие воспринимают полигамию как способ удовлетворения личных желаний, не понимая всей ответственности, которая ложится на плечи мужчины в таких браках.

«Из-за религиозного невежества наших современников институт религиозного полигамного брака профанируется: многие видят в нём религиозную лазейку для утех. Эти невежды не отдают себе отчёт, что второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей», — подчеркнул муфтий.

Кроме того, Гайнутдин привёл пример из военной практики, когда военнослужащие, отправляясь на СВО, беспокоятся о будущем своих семей на случай своей гибели. В таких ситуациях по исламским традициям вдову покойного брата может взять в жёны его родной брат, чтобы обеспечить воспитание детей в большой семье.