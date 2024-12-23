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Регион
23 декабря, 17:41

В Кремле рассказали, какие страны с 1 января станут партнёрами БРИКС

Ушаков: Девять стран готовы стать государствами-партнёрами БРИКС с 1 января

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва уже получила от девяти стран подтверждения о готовности стать государствами-партнёрами БРИКС. Этот статус им присвоят с 1 января 2025 года.

«Подтверждения о готовности стать государством-партнёром БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана», — поделился Ушаков с журналистами.

Он отметил, что на саммите в Казани был согласован список из 13 государств, которым были направлены соответствующие приглашения. На них уже ответили девять стран. Представителей государств-партнёров будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от ещё четырёх стран, которым также направлены приглашения», — добавил Ушаков.

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Ранее в Кремле сообщили, что Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС. Представители арабского государства активно участвовали в мероприятиях объединения, однако воздерживались от разработки документов и совместного принятия решений.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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