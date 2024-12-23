В Кремле сообщили о паузе Саудовской Аравии с решением по БРИКС

Саудовская Аравия приостановила процесс получения полноформатного членства в БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что представители этого арабского государства активно участвовали в мероприятиях объединения, однако воздерживались от разработки документов и совместного принятия решений.

«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, ещё не завершены. То есть, <...> несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счёт паузу», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.