В Кремле сообщили о паузе Саудовской Аравии с решением по БРИКС
Ушаков: Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС
Саудовская Аравия приостановила процесс получения полноформатного членства в БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что представители этого арабского государства активно участвовали в мероприятиях объединения, однако воздерживались от разработки документов и совместного принятия решений.
«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, ещё не завершены. То есть, <...> несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счёт паузу», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.
По его словам, четыре новых участника БРИКС — Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Эфиопия — «весьма активно включились в работу» объединения.
Напомним, Саудовская Аравия была приглашена в БРИКС в 2023 году вместе с четырьмя перечисленными выше новыми членами и Аргентиной. Буэнос-Айрес в последний момент отозвал согласие на членство. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет членом с 1 января.
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