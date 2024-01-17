Для Пескова стали сюрпризом слова саудовского министра, отрицающего вступление в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важной работу по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС. Так он прокомментировал слова министра торговли королевства Маджеда бен Абдаллы аль-Касаби, который заявил, что страну пригласили в объединение, но она ещё к нему не присоединилась.

"Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем её очень важной. Об этом заходила также речь в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", — заметил представитель Кремля и добавил, что о самом высказывании аль-Касаби ему ничего неизвестно.