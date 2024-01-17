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17 января, 09:44

Для Пескова стали сюрпризом слова саудовского министра, отрицающего вступление в БРИКС

Песков назвал очень важной работу по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важной работу по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС. Так он прокомментировал слова министра торговли королевства Маджеда бен Абдаллы аль-Касаби, который заявил, что страну пригласили в объединение, но она ещё к нему не присоединилась.

"Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем её очень важной. Об этом заходила также речь в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", — заметил представитель Кремля и добавил, что о самом высказывании аль-Касаби ему ничего неизвестно.

Саудовская Аравия официально стала новым членом БРИКС с 1 января. Ожидается, что это укрепит позиции королевства в мире. Кроме того, к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия. Также Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с Нового года.

В МИД Ирана не видят смысла во вхождении в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
В МИД Ирана не видят смысла во вхождении в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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