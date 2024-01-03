В МИД Ирана не видят смысла во вхождении в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Ирану нет смысла входить во Всемирную торговую организацию, когда есть другие форматы, в сумме подобные ВТО. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики по экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Мы — страна-наблюдатель [ВТО], однако с [получением] членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС — соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться [к членству в ВТО]", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Сафари отметил, что, будучи членом вышеназванных организаций, Тегеран "автоматически почти стал членом ВТО на региональном уровне и получает свою выгоду", что ставит все стороны в выигрышное положение. Однако если Ирану предложат присоединиться к ВТО, то Тегеран согласится.
Кроме того, дипломат считает, что свободная торговля с Евразийским экономическим союзом окажет большое влияние на отношения Ирана и России, что создаст хорошую основу для сотрудничества между Тегераном и Москвой в БРИКС и ШОС в самых разных сферах.
Говоря о процессе дедолларизации, замглавы иранского внешнеполитического ведомства заявил, что ШОС, как и БРИКС, должна идти по этому пути, торгуя в национальных валютах. Другим способом дедолларизации он назвал создание Новым банком развития (НБР) БРИКС фонда различных валют, в котором будет принято единое платёжное средство, что позволит занимать деньги у НБР и вести торговые операции.
Ранее Саудовская Аравия официально стала новым членом БРИКС. Подчёркивается, что это укрепит позиции королевства в мире. Лайф также писал, что Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с 1 января. Кроме того, к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия.