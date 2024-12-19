Эксперты ЭИСИ подвели главные политические итоги 2024 года

Ключевым событием 2024 года стали выборы Президента, которые определили политический курс страны на ближайшие годы и продемонстрировали консолидацию общества и власти, начала дискуссию модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. Она напомнила, что на выборах в марте 2024 года Владимира Путина поддержали 87% россиян, явка составила более 77%, а показатель доверия к результатам выборов – более 83%. Все три показателя являются историческими рекордами для современной России.

Дарья Кислицына. Обложка © Telegram / ЭИСИ

«Проектом года стал инициированный Президентом кадровый проект "Время героев". Служение России стало ключевым трендом этого года. Главной ценностью года стала семья. Президент объявил 2024 год Годом семьи, появилсяновый нацпроект, посвящённый поддержке семей. <...> Эмоция года – это гордость. Мы гордимся самыми разными достижениями в области технологического и научного суверенитета, а также в сфере общественно-политических событий, которые проходили в России. <...> Провал года – события, связанные с политическими процессами в США, а именно – кампания демократической партии на выборах президента», – заявила Дарья Кислицына.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал уходящий год – годом Путина:

«Слишком много было и с Запада, и от внутренних врагов ожиданий, что произойдет какое-то падение рейтинга. Этого не произошло. Победа была уверенная, результат был действительно высоким. И это как раз следствие консолидации общества. Часто говорят, что это консолидация вокруг флага, апеллируя к американской практике. Но я бы сказал, что это все-таки консолидация вокруг фигуры Владимира Путина, как человека, который объединил страну».

Программа «Время героев» – серьезная и эффективная система подготовки кадров, поделился личным опытом врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он сам проходит по ней обучение и готовит запуск аналога программы на региональном уровне – в Тамбовской области.

«Президент России Владимир Путин объявил о старте программы в марте 2024 года. Уже осенью участники первого потока, в котором я прохожу обучение, начали занимать должности в органах власти и компаниях. По своему опыту могу сказать, что это очень серьёзная и эффективная система подготовки кадров. Самое главное, что даже после назначения на должности программа для нас не завершается. Мы продолжаем учиться, знакомиться с успешными кейсами управления в различных регионах России и проходить стажировки», – рассказал Евгений Первышов.

Политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев назвал пять негативных сценариев о судьбе России в 2024 году, которые не оправдались. Первый сценарий – это «известное пророчество» о том, что в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Второй сценарий – ухудшение межнациональных отношений. Однако сильная, легитимная власть и межнациональный мир в России сохраняются.

«Третий сценарий был связан с экономикой. Но ничего страшного с российской экономикой, как мы видим, не произошло. Рост ВВП продолжился, это во-многом связано с политикой импортозамещения. <...> Четвертый сценарий связан с военным направлением. Но Россия продемонстрировала имеющийся у нее военный потенциал. Положение российской армии на поле боя улучшается и наступление продолжается. <...> Ну и, наконец, пятый сценарий — это тема международной изоляции. Речи об этом, конечно, быть не может», – заключил Борис Межуев.

Россию невозможно изолировать, продолжил международный трек политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. Он напомнил, что главным событием на международной арене остается саммит БРИКС в Казани, который произвел настоящий фурор.

Алексей Малинин. Обложка © Telegram / ЭИСИ

«Этот год продемонстрировал, что, несмотря на непрекращающиеся попытки ряда западных стран обеспечить экономическую и геополитическую изоляцию России, наша страна продолжает сохранять и укреплять свой статус одного из мировых центров силы. Как международник я часто слышу от коллег-партнеров из разных уголков мира, что наш российский вклад в построение многополярного мирового устройства находит отклик среди большого количества стран, прежде всего государств Глобального Юга», – пояснил Алексей Малинин.

Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашей страны, подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов. Он уверен, что регионы и страна провели грандиозную работу по поддержке института семьи: было принято много федеральных и региональных мер.

«Люди во многом живут ради своих семей, ради своих детей, выстраивают работу и планы в тесной связи с развитием своего самого близкого круга. Думаю, что все регионы и наша страна в целом очень много сделали для поддержки многодетных семей: много принятых мер и федеральных, и региональных», – сказал Александр Соколов.

Главная эмоция 2024 года — это гордость, считает член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич.

Александр Малькевич. Обложка © Telegram / ЭИСИ

«Гордость за нашу страну и достижения науки и промышленности подтверждается потрясающей выставкой-форумом "Россия", которая проходила на ВДНХ с колоссальным количеством посетителей. Её посетили 18,5 млн человек. Еще важное направление – технологический суверенитет и уверенное движение по этому пути», – заявил Александр Малькевич.

Эксперт подчеркнул, что без поддержки тыла не было бы и успехов армии на фронте. «Именно поддержка армии обществом стала одним из главных факторов успеха в зоне специальной военной операции в этом году», – уверен Александр Малькевич.

В одно и то же время происходит и разрушение однополярного мира, и крушение западной сказки про модель демократии, подчеркнул политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Он назвал главным провалом года – неудачу демократической партии США и победу Дональда Трампа в президентской гонке.

Марат Баширов. Обложка © Telegram / ЭИСИ