«Доказательств нет»: Попова прокомментировала версию о лабораторном происхождении CoViD-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Она сослалась на мнение одного из специалистов института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, который принимал участие в работе группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имя этого специалиста Попова не раскрыла.

«Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего всё началось — пока никаких доказательств нет», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Попова отметила, что последствия коронавирусной инфекции для организма пока недостаточно изучены. Она также добавила, что и для гриппа А, и для CoViD-19 имеются российские препараты. Однако очень важно, чтобы именно врач назначил правильное лечение. Тогда лекарства будут действовать эффективно. При этом, коронавирус встал в один ряд с другими сезонными эпидемиями ОРВИ и гриппа, резюмировала глава Роспотребнадзора.