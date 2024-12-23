«Падение режима»: Зурабишвили разразилась угрозами в адрес правящей партии
Зурабишвили пригрозила падением режима «Грузинской мечте»
Пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей партии «Грузинская мечта» падением режима, если до 29 декабря не будут назначены новые парламентские выборы. Её слова приводит телеграм-канал «Sputnik Грузия».
«Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет – будет падение режима», – заявила Зурабишвили.
Напомним, ранее президент Грузии потребовала до 29 декабря назначить новые выборы в парламент. В этот день истекают её полномочия.
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ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI