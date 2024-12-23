«Падение режима»: Зурабишвили разразилась угрозами в адрес правящей партии

Пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей партии «Грузинская мечта» падением режима, если до 29 декабря не будут назначены новые парламентские выборы. Её слова приводит телеграм-канал «Sputnik Грузия».

«Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет – будет падение режима», – заявила Зурабишвили.