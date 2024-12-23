Индекс финансовой культуры россиян составил 41,7 балла из 100
Банк России впервые представил базовый индекс развития финансовой культуры населения. Он составил 41,7 балла из 100 возможных и отражает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений с учётом рисков, сообщила пресс-служба регулятора.
«Базовое значение индекса рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С ним будут сравнивать результаты будущих исследований», — отметили в ЦБ.
Разработкой методики и расчётом индекса занимались эксперты Московского государственного университета и ООО «инФОМ» по заказу Банка России и Минфина. В её основу легли социологические и статистические данные.
Регулятор отмечает, что индекс позволит оценить успешность реализации стратегии по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры россиян, рассчитанной до 2030 года. Показатель будет обновляться раз в три года.
Ранее Банк России сообщил об охлаждении кредитной активности в РФ. По данным регулятора, в ноябре практически прекратился рост розничного кредитования, а также впервые с начала года значительно замедлился рост корпоративного кредитования.
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