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23 декабря, 19:15

Индекс финансовой культуры россиян составил 41,7 балла из 100

Банк России впервые представил базовый индекс развития финансовой культуры населения. Он составил 41,7 балла из 100 возможных и отражает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений с учётом рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

«Базовое значение индекса рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С ним будут сравнивать результаты будущих исследований», — отметили в ЦБ.

Разработкой методики и расчётом индекса занимались эксперты Московского государственного университета и ООО «инФОМ» по заказу Банка России и Минфина. В её основу легли социологические и статистические данные.

Регулятор отмечает, что индекс позволит оценить успешность реализации стратегии по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры россиян, рассчитанной до 2030 года. Показатель будет обновляться раз в три года.

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Ранее Банк России сообщил об охлаждении кредитной активности в РФ. По данным регулятора, в ноябре практически прекратился рост розничного кредитования, а также впервые с начала года значительно замедлился рост корпоративного кредитования.

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Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

Анатолий Цейко
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