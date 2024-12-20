Центробанк сообщил об охлаждении кредитной активности в России
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На российском рынке наблюдается снижение кредитной активности на фоне роста процентных ставок. Об этом информировал Центральный банк России в пресс-релизе, опубликованном после заседания совета директоров в пятницу.
«Увеличение процентных ставок способствует повышению склонности экономических агентов к сбережениям. При этом снижение кредитной активности затрагивает все сегменты кредитного рынка», — указано в сообщении.
В финансовом регуляторе отметили, что в ноябре практически прекратился рост розничного кредитования, а также, впервые с начала 2024 года, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.
Текущие планы банков по увеличению объемов кредитования, учитывающие складывающийся спрос со стороны заемщиков, создают условия для значительного снижения кредитной активности в 2025 году. По оценкам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и влияния автономных факторов общий прирост кредитования в 2025 году может оказаться на уровне нижней границы прогнозного диапазона, установленного в 8–13%.
20 декабря Банк России оставил ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция при действующей денежно-кредитной политике должна снизиться до 4% к 2026 году. На данный момент недельная инфляция составляет 0,35%, с начала декабря — 0,97%, а с начала года — 9,14%.