Центробанк сообщил об охлаждении кредитной активности в России

На российском рынке наблюдается снижение кредитной активности на фоне роста процентных ставок. Об этом информировал Центральный банк России в пресс-релизе, опубликованном после заседания совета директоров в пятницу.

«Увеличение процентных ставок способствует повышению склонности экономических агентов к сбережениям. При этом снижение кредитной активности затрагивает все сегменты кредитного рынка», — указано в сообщении.

В финансовом регуляторе отметили, что в ноябре практически прекратился рост розничного кредитования, а также, впервые с начала 2024 года, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.

Текущие планы банков по увеличению объемов кредитования, учитывающие складывающийся спрос со стороны заемщиков, создают условия для значительного снижения кредитной активности в 2025 году. По оценкам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и влияния автономных факторов общий прирост кредитования в 2025 году может оказаться на уровне нижней границы прогнозного диапазона, установленного в 8–13%.