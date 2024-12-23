«Признак большой слабости»: Экс-аналитик ЦРУ расшифровал атаки Киева на гражданские объекты в России
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон связал удары ВСУ по России со слабостью Киева
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что атаки Украины на гражданские объекты на территории России свидетельствуют о серьёзных проблемах внутри Незалежной. Эксперт назвал подобные действия «признаком слабости».
«Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости», — сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что запасы вооружений и боеприпасов как у Украины, так и у её западных партнёров, истощаются. В частности, эксперт обратил внимание на ограниченность поставок американских ракет ATACMS. Недавние атаки на гражданские объекты в Курске и дома в Казани демонстрируют переход Киева к действиям, продиктованным отчаянием, уверен экс-аналитик.
По его словам, Владимир Зеленский с каждым днём сталкивается с нарастающим давлением и теряет поддержку. Джонсон указал, что заявления бывшего комика становятся всё более радикальными, так как тот осознаёт, что Дональд Трамп не будет союзником Украины, в отличие от действующего президента США Джо Байдена.
Нервные всплески Зеленского, который уже не может сдерживать накопившийся негатив, ранее высмеяли и итальянские СМИ. Журналистов рассмешило, что политик хочет «насолить» Владимиру Путину своей сценической нецензурной бранью.
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