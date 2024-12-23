100 инициатив и 28 законов: ЛДПР подвела итоги осенней сессии Госдумы

Либерально-демократическая партия России подвела итоги работы в ходе осенней сессии Госдумы. Как сообщил глава фракции Леонид Слуцкий, депутаты ЛДПР внесли более 100 законопроектов, из которых 28 уже стали действующими законами.

«Самым резонансным стал антимигрантский пакет ЛДПР. Мы не просто запустили законодательный тренд сессии. Именно предложения ЛДПР легли в основу принятых Думой решений по ужесточению миграционной политики и борьбе с нелегалами. На очереди запрет мигрантам перевозить свои семьи, установление приоритета для коренного населения при найме на работу, повышение налогов для иностранных специалистов и другие инициативы», — отметил преемник Владимира Жириновского.

Слуцкий добавил, что 23 декабря ЛДПР внесла ещё один законопроект, ограничивающий срок регистрации в хостелах и гостиницах для мигрантов до одного месяца в год. Кроме того, в рамках подготовки к Году защитника Отечества, партия организует второй форум помощи участникам СВО. Его главной темой станет социально-трудовая адаптация ветеранов и их профессиональная переподготовка.