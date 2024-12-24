Свыше тысячи проектов из 86 регионов стали победителями 13-го конкурса ПФКИ

Почти 10 тысяч заявок поступили в этом году на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма запрашиваемых средств превысила 40 миллиардов рублей. Из всех претендентов были отобраны 1 016 проектов, которые получат суммарно 5,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.

«Заявки, поступающие на конкурс, с каждым разом становятся всё более проработанными. Мы видим, как масштабируются проекты, укрепляются команды, появляется сотрудничество между проектами-победителями», — отметил он.

По словам Кириенко, рейтинг регионов по количеству поддержанных проектов возглавляют Москва, Нижегородская область, Белгородчина, Петербург и Удмуртская республика. Победители есть и среди жителей Новороссии. Например, в ДНР поддержку получат девять проектов, в ЛНР — пять, в Запорожской и Херсонской областях — два и один соответственно.