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23 декабря, 21:17

Девушка с редким синдромом преждевременного старения скончалась в ЮАР в 19 лет

Беандри Буйсен. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / BEANDRI OUR INSPIRATION

Беандри Буйсен. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / BEANDRI OUR INSPIRATION

В Южно-Африканской Республике на 20-м году жизни скончалась Беандри Буйсен, которая получила известность из-за редкого генетического заболевания — прогерии. Ещё этот недуг называют синдромом преждевременного старения. Об этом со ссылкой на родных девушки сообщило издание People.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки», — рассказала её мать Би Буйсен.

Беандри была последним жителем ЮАР, у которого диагностировали это заболевание. Прогерия встречается крайне редко — у одного из 8 миллионов новорождённых. В мире зарегистрировано всего около 130 случаев. Без лечения средняя продолжительность жизни людей с этим недугом составляет всего около 13 лет.

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Напомним, что рекорд по долгожительству среди людей с синдромом преждевременного старения ранее удерживал итальянец Сэмми Бассо. Его не стало 6 октября в возрасте 28 лет.

Анатолий Цейко
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