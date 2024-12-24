Девушка с редким синдромом преждевременного старения скончалась в ЮАР в 19 лет

В Южно-Африканской Республике на 20-м году жизни скончалась Беандри Буйсен, которая получила известность из-за редкого генетического заболевания — прогерии. Ещё этот недуг называют синдромом преждевременного старения. Об этом со ссылкой на родных девушки сообщило издание People.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки», — рассказала её мать Би Буйсен.

Беандри была последним жителем ЮАР, у которого диагностировали это заболевание. Прогерия встречается крайне редко — у одного из 8 миллионов новорождённых. В мире зарегистрировано всего около 130 случаев. Без лечения средняя продолжительность жизни людей с этим недугом составляет всего около 13 лет.