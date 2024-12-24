Фигуристка Загитова пролетела с грантом на ледовое шоу и подалась в философы
Загитовой отказали в многомиллионном гранте на создание шоу «Алые паруса»
Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку фигуристки Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,79 миллиона рублей на создание ледового шоу «Алые паруса». Представленный олимпийской чемпионкой проект оказался в списке отклонённых.
Спортсменка подала свою заявку 10 сентября. Основной задачей проекта значилось развитие интереса к русской классической литературе и языку через масштабное ледовое шоу, основанное на знаменитой повести Александра Грина «Алые паруса». Но инициативе в итоге выдали статус «проект не получил поддержки».
«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — философски отреагировала Загитова.
Напомним, что всего на конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило более 10 тысяч заявок. Победителями же стали всего около тысячи проектов, которые получат суммарно 5,7 миллиарда рублей.
Telegram / Алина Загитова