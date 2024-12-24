Фигуристка Загитова пролетела с грантом на ледовое шоу и подалась в философы

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку фигуристки Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,79 миллиона рублей на создание ледового шоу «Алые паруса». Представленный олимпийской чемпионкой проект оказался в списке отклонённых.

Спортсменка подала свою заявку 10 сентября. Основной задачей проекта значилось развитие интереса к русской классической литературе и языку через масштабное ледовое шоу, основанное на знаменитой повести Александра Грина «Алые паруса». Но инициативе в итоге выдали статус «проект не получил поддержки».

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — философски отреагировала Загитова.