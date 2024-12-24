Life.ru узнал, сколько кредитов в среднем выплачивали россияне в 2024 году

В 2024 году россияне активно пользовались кредитными продуктами банков: на одного заёмщика в среднем приходилось 5,8 кредита. В «стандартный набор» вошли автокредиты, кредитные карты, микрозаймы и ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомился Life.ru.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», средняя запрашиваемая в кредит сумма составила 725 тысяч рублей. Однако экономическая ситуация не позволила всем желающим получить заветный заём. Если в начале года уровень одобрений составлял 21%, то к декабрю он снизился до 17%. Одновременно с этим выросла эффективная ставка по кредитам: с 30% в январе до 34% в декабре.

Интересно, что наибольшую вероятность получения кредита имели жители Ставропольского края (32%) и Адыгеи (30%). С обратной ситуацией чаще встречались жители Магаданской области и Карачаево-Черкесской Республики (по 22%). При этом основной поток заявок на кредиты исходил из крупных и экономически активных регионов, таких как Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан.

Кредитный рейтинг россиян в среднем составил 601 балл из 1000 возможных. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был немного выше — 608 баллов. Самыми высокими кредитными рейтингами могут похвастаться жители столичного региона, а наименьшие показатели наблюдаются в Республиках Тыва, Алтай и Ингушетия.

«Влияние экономических факторов в совокупности с невысокой финансовой грамотностью населения стали основными причинами высокой закредитованности россиян в этом году. Однако в 2024 году в банковском секторе были установлены макропруденциальные лимиты, что позволило снизить показатель долговой нагрузки с 55% в январе до 48% в декабре», — гласят выводы к исследованию.