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24 декабря, 04:30

Новогодний хрусть: Уролог сообщил об учащении случаев переломов полового члена в праздники

Уролог Муминов: В новогодние праздники мужчины чаще ломают половые члены

Новый год — это не только долгожданный праздник, но и период, когда увеличивается количество всевозможных травм, в том числе и интимного характера. Так, комбинация алкогольного опьянения и страстной партнёрши иногда заканчивается для мужчин переломом полового члена. Об этом Life.ru рассказал врач-уролог Научно-клинического центра №2 Российского центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Жахонгир Муминов.

«В праздничные дни, тем более в период новогодних праздников, таких обращений и правда намного-намного больше», — поделился медик.

По словам собеседника издания, обычно перелом полового члена — не такое частое явление в урологической практике. Он наступает из-за разрыва белочной оболочки, которая покрывает пещеристые тела. В большинстве случаев травма наступает в результате воздействия на эрегированный половой член грубой физической силы. Аккуратнее стоит быть и партнёрше, особенно если она находится в позе наездницы.

«Чаще всего это возникает на фоне либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Тут же идёт быстрое кровонаполнение по типу гематомы, возможно искривление полового члена», — пояснил Муминов.

Врач предупредил, что без своевременной медицинской помощи велик риск развития серьёзных осложнений: от длительного болевого синдрома до эректильной дисфункции. При значительном повреждении пещеристых тел ткань замещается соединительной, а это уже может потребовать установки протеза. При подобных травмах следует немедленно наложить тугую повязку и вызвать скорую.

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Бдительность во время интимной близости должны сохранять и девушки, предупреждал Life.ru ранее. В противном случае любовные утехи могут завершиться страшной трагедией, как это произошло с 15-летней жительницей Саратовской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Андрей Горяничев
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