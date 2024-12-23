Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 07:56

В преддверии Нового года россиян предупредили о главной опасности живой ёлки

Биолог Опарин: Живые ёлки представляют опасность для аллергиков

Празднично украшенная ёлка — важнейший символ Нового года для миллионов россиян, многие из которых предпочитают ставить не искусственное, а именно живое дерево. Однако далеко не все догадываются, какую угрозу таит в себе живая ель. Дело в том, что она представляют серьёзную опасность для аллергиков.

Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал биолог Роман Опарин. По его словам, наиболее аллергенными новогодними деревьями считаются ель и пихта, сосна представляет меньшую опасность. Биолог подчеркнул, что из-за смолы и эфирных масел могут возникнуть кашель, насморк, высыпания и зуд. Кроме того, на ветках могут скапливаться плесень и грибки, а также высохшие экскременты животных, содержащие бактерии и паразитов.

«Для аллергиков разумным вариантом будет выбрать искусственную ёлку», — отметил эксперт.

Россиянам рассказали о важном документе для покупки живой ёлки
Россиянам рассказали о важном документе для покупки живой ёлки

Ранее россиян научили отличать искусственную ёлку от «химической бомбы». Эксперт назвал главный признак плохой искусственной ёлки. Кроме того, в Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать ёлку для праздника. А ещё гражданам рассказали, почему нужно ежедневно опрыскивать живую ель водой.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar