В преддверии Нового года россиян предупредили о главной опасности живой ёлки

Празднично украшенная ёлка — важнейший символ Нового года для миллионов россиян, многие из которых предпочитают ставить не искусственное, а именно живое дерево. Однако далеко не все догадываются, какую угрозу таит в себе живая ель. Дело в том, что она представляют серьёзную опасность для аллергиков.

Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал биолог Роман Опарин. По его словам, наиболее аллергенными новогодними деревьями считаются ель и пихта, сосна представляет меньшую опасность. Биолог подчеркнул, что из-за смолы и эфирных масел могут возникнуть кашель, насморк, высыпания и зуд. Кроме того, на ветках могут скапливаться плесень и грибки, а также высохшие экскременты животных, содержащие бактерии и паразитов.