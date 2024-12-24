Российский боец включил режим берсерка и разнёс толпу ВСУшников из гранатомёта
Минобороны РФ: Рядовой Жуковец сорвал атаку ВСУ прицельным огнём из гранатомёта
Военнослужащий ВС РФ Анатолий Жуковец отличился в зоне проведения спецоперации, остановив атаку украинских боевиков. О храбром подвиге рядового сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, подразделение бойца охраняло подступы к освобождённому населённому пункту. Когда противник предпринял попытку выбить российских солдат, Жуковец занял выгодную позицию на возвышенности и нанёс врагу огневое поражение.
«Анатолий прицельным огнём из гранатомёта подавил пулемётный расчёт противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались», — рассказали в ведомстве.
По итогу боестолкновения российское подразделение отразило несколько атак, не допустив прорыва обороны. В результате ВСУ понесли значительные потери в технике и живой силе и были вынуждены отступить.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцам батальона «Восток-Ахмат» удалось сорвать перегруппировку ВСУ в Запорожье. После того как операторы дронов выявили укрепления противника и перемещение вражеских солдат, цели были атакованы зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.
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