Страшно красиво: На Гавайях началось зрелищное извержение вулкана Килауэа

На Гавайях 23 декабря проснулся вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба Соединённых Штатов. Это уже третья его активность в текущем году.

По данным Гавайской вулканологической обсерватории, лавовые выбросы происходят в кальдере Халемаумау, что находится на территории Национального парка вулканов. Эксперты фиксируют непрерывное извержение газов, которые продолжают подниматься на высоту от 2 до 4 тысяч метров над уровнем земли.

«По состоянию на 6:30 утра по тихоокеанскому времени извержение в пределах кратера стабилизировалось, и непосредственной угрозы инфраструктуре нет. Гавайская вулканическая обсерватория USGS понижает уровень оповещения о вулканах Килауэа с «Предупреждение» до «Наблюдение», — сообщают сейсмологи.

Авиационный цветовой код вулкана был изменён с красного на оранжевый, что указывает на уменьшение вероятности сильных разрушений, но не исключает возможных последствий для окружающей среды. Ветер продолжает переносить вулканические пары на юго-запад от кратера.