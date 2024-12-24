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24 декабря, 01:03

Страшно красиво: На Гавайях началось зрелищное извержение вулкана Килауэа

USGS: На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана на Гавайях. Обложка © usgs.gov

Извержение вулкана на Гавайях. Обложка © usgs.gov

На Гавайях 23 декабря проснулся вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба Соединённых Штатов. Это уже третья его активность в текущем году.

По данным Гавайской вулканологической обсерватории, лавовые выбросы происходят в кальдере Халемаумау, что находится на территории Национального парка вулканов. Эксперты фиксируют непрерывное извержение газов, которые продолжают подниматься на высоту от 2 до 4 тысяч метров над уровнем земли.

«По состоянию на 6:30 утра по тихоокеанскому времени извержение в пределах кратера стабилизировалось, и непосредственной угрозы инфраструктуре нет. Гавайская вулканическая обсерватория USGS понижает уровень оповещения о вулканах Килауэа с «Предупреждение» до «Наблюдение», — сообщают сейсмологи.

Авиационный цветовой код вулкана был изменён с красного на оранжевый, что указывает на уменьшение вероятности сильных разрушений, но не исключает возможных последствий для окружающей среды. Ветер продолжает переносить вулканические пары на юго-запад от кратера.

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Напомним, что вулкан Килауэа просыпался и в 2023 году. Тогда очевидцы запечатлели, как брызги бурлящей лавы вырывались из-под земли на поверхность, пробив асфальт. Извержение также спровоцировало землетрясение магнитудой 4,8.

Тимур Хингеев
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