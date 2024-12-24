Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 01:18

Таинственная смерть троих человек расследуется на Камчатке

СК: На Камчатке выясняются обстоятельства гибели двух мужчин и женщины

Безжизненные тела двух мужчин и женщины обнаружены в одной из квартир камчатского Вилючинска. По факту происшествия организовано процессуальное расследование, сообщает пресс-служба краевого СК.

«19 декабря в одной из квартир по улице 50 лет ВЛКСМ микрорайона Рыбачий в Вилючинске обнаружены тела 52-летнего и 64-летнего мужчин, проживавших в данной квартире, а также труп 46-летней женщины», — сообщили в ведомстве.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Женщина приехала покорять Москву, умерла и пролежала неделю в квартире
Женщина приехала покорять Москву, умерла и пролежала неделю в квартире

А в Петербурге ранее был обнаружен труп экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Рядом с ней нашли трубку для употребления курительных смесей. Девушке было всего 26 лет.

Обложка ©

Telegram / СУ СК по Камчатскому краю

Тимур Хингеев
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar