Таинственная смерть троих человек расследуется на Камчатке

Безжизненные тела двух мужчин и женщины обнаружены в одной из квартир камчатского Вилючинска. По факту происшествия организовано процессуальное расследование, сообщает пресс-служба краевого СК.

«19 декабря в одной из квартир по улице 50 лет ВЛКСМ микрорайона Рыбачий в Вилючинске обнаружены тела 52-летнего и 64-летнего мужчин, проживавших в данной квартире, а также труп 46-летней женщины», — сообщили в ведомстве.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.