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Регион
24 декабря, 01:41

В России отказались от проекта льготной ипотеки для участников спецоперации

РИАН: Минфин не поддержал льготную ипотеку для участников СВО под 2% годовых

Министерство финансов РФ отказалось поддержать инициативу о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине льготной ипотеки со ставкой 2% годовых. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующее предложение председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, который цитирует РИА «Новости».

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в документе.

В ведомстве пояснили, что существующие программы, такие как семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, а также программы для новых субъектов РФ и IT-специалистов, уже вызвали диспропорции на рынке. Расширение условий и запуск новых предложений могут превратить льготную ипотеку в массовый продукт. Кроме того, реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных средств, что увеличит нагрузку на федеральный бюджет.

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А ранее Минфин РФ объявил об отмене каких-либо лимитов на семейную ипотеку. Программа должна быть расширена для поддержки родителей, воспитывающих детей, подчеркнули в кабмине.

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Shutterstock / FOTODOM / HANK50

Анатолий Цейко
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