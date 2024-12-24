В России отказались от проекта льготной ипотеки для участников спецоперации

Министерство финансов РФ отказалось поддержать инициативу о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине льготной ипотеки со ставкой 2% годовых. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующее предложение председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, который цитирует РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что существующие программы, такие как семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, а также программы для новых субъектов РФ и IT-специалистов, уже вызвали диспропорции на рынке. Расширение условий и запуск новых предложений могут превратить льготную ипотеку в массовый продукт. Кроме того, реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных средств, что увеличит нагрузку на федеральный бюджет.