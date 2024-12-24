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24 декабря, 04:06

Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год объёмом $895 млрд

Джозеф Байден подписал 895-миллиардный оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2025 финансовый год, который стартовал 1 октября 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам президента страны, некоторые положения документа вызывают у него недовольство. Например, это касается раздела №708, который якобы направлен против группы населения, исходя из её гендерной идентичности, и вмешивается в роль родителей из числа военных в определении наилучшего ухода за своими детьми. Упомянутый пункт подрывает боеспособность Вооружённых сил США, уверен Байден.

«Хотя я рад поддержать важнейшие цели законопроекта, я отмечаю, что некоторые положения законопроекта вызывают опасения», — отметил политик.

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Ранее Байден также подписал закон о финансировании правительства до 14 марта 2025 года. В законопроекте заложено более 100 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

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Flickr / The White House

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