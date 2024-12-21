Байден подписал закон о финансировании правительства США до марта 2025-го

Действующий президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства Соединённых Штатов до 14 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ был одобрен обеими палатами Конгресса, выделение дополнительного финансирования позволило не допустить частичной приостановки работы федерального правительства. В законопроекте заложено более $100 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Часть из этих средств пойдёт на реконструкцию моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в штате Мэриленд, в который 26 марта врезался контейнеровоз Dali.

Однако законодатели до сих пор не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября. Ранее утверждённое финансирование работы федерального правительства действовало до 20 декабря. С 1977 года оно прерывалось более 20 раз в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.

Байден подчеркнул, что подписанный им документ — результат компромисса между представителями обеих партий в Конгрессе. Он отметил, что в законопроекте не предусматривается «короткого пути к снижению налогов для миллиардеров, чего добивались республиканцы».

Согласно законодательству США, министерства и структуры, которые отвечают за обеспечение нацбезопасности и внешнеполитическую деятельность, в случае приостановки финансирования федерального правительства продолжают работу. Аналогичные требования предъявляются и госслужащим. В таком случае сотрудники не получают жалованье, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулируют.