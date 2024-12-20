Палата представителей Конгресса отклонила проект о финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании федерального правительства и приостановке потолка госдолга. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

За инициативу проголосовали 174 конгрессмена, против высказались 235. Документ предусматривал продление финансирования до 14 марта следующего года и заморозку лимита госдолга до 30 января 2027 года. Напомним, что в ноябре сумма госдолга США впервые превысила $36 трлн.

Чтобы избежать шатдауна, законодатели должны договориться о финансировании до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы). Проект бюджета на новый финансовый год, начавшийся 1 октября, до сих пор не утверждён, а временное финансирование действует лишь до 20 декабря.