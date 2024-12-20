Палата представителей Конгресса отклонила проект о финансировании правительства
Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании федерального правительства и приостановке потолка госдолга. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.
За инициативу проголосовали 174 конгрессмена, против высказались 235. Документ предусматривал продление финансирования до 14 марта следующего года и заморозку лимита госдолга до 30 января 2027 года. Напомним, что в ноябре сумма госдолга США впервые превысила $36 трлн.
Чтобы избежать шатдауна, законодатели должны договориться о финансировании до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы). Проект бюджета на новый финансовый год, начавшийся 1 октября, до сих пор не утверждён, а временное финансирование действует лишь до 20 декабря.
Ранее стало известно, что США собираются списать часть задолженности Украины в размере 4,65 миллиарда долларов. Напомним, что документы о выделении киевскому режиму финансовой помощи содержат подобное положение о возможности списать представленную часть. Именно этим пунктом и планирует воспользовался Белый дом.
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