В Конгрессе одобрили финансирование правительства за несколько часов до шатдауна

Палата представителей США в последний момент одобрила законопроект, предусматривающий временное финансирование федерального правительства, чтобы избежать шатдауна. Голосование, которое транслировал телеканал C-Span, завершилось всего за несколько часов до крайнего срока — полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы).

Американские законодатели продолжают обсуждать бюджет на текущий финансовый год. Задержка с его утверждением создала реальную угрозу временного закрытия государственных учреждений. Теперь законопроект передан на рассмотрение Сената, а затем, при одобрении, он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Документ предполагает краткосрочное продление финансирования, но исключает пункты о повышении потолка госдолга. Ранее Конгресс отверг вариант, предусматривающий отказ от изменения потолка госдолга до 2027 года.