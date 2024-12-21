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21 декабря, 00:38

В Конгрессе одобрили финансирование правительства за несколько часов до шатдауна

Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

Палата представителей США в последний момент одобрила законопроект, предусматривающий временное финансирование федерального правительства, чтобы избежать шатдауна. Голосование, которое транслировал телеканал C-Span, завершилось всего за несколько часов до крайнего срока — полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы).

Американские законодатели продолжают обсуждать бюджет на текущий финансовый год. Задержка с его утверждением создала реальную угрозу временного закрытия государственных учреждений. Теперь законопроект передан на рассмотрение Сената, а затем, при одобрении, он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Документ предполагает краткосрочное продление финансирования, но исключает пункты о повышении потолка госдолга. Ранее Конгресс отверг вариант, предусматривающий отказ от изменения потолка госдолга до 2027 года.

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Возникновение проблем с финансированием Правительства США может затруднить процесс передачи полномочий новой администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом ранее заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Shutterstock / FOTODOM / jkiddmedia

Артём Гапоненко
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