ФРС США ожидаемо снизила ставку третий раз подряд
ФРС США снизила базовую процентную ставку до 4,25—4,5%
По итогам заседания 17-18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС), исполняющая функции центрального банка страны, объявила о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, доведя её до уровня 4,25–4,5% годовых. Это решение опубликовано в пресс-релизе регулятора.
ФРС указала на уверенный рост экономической активности и отметила, что инфляция, хоть и приблизилась к целевым 2%, всё ещё остаётся несколько повышенной. Также было отмечено улучшение условий на рынке труда в целом, несмотря на незначительный рост безработицы, которая по-прежнему находится на низком уровне.
Кроме того, регулятор представил обновлённые прогнозы. Согласно новым данным, инфляция в конце этого года ожидается на уровне 2,4%, что выше сентябрьского прогноза в 2,3%. На 2025 год прогноз также пересмотрен в сторону увеличения — с 2,1% до 2,5%. Ожидаемый рост ВВП в 2024 году составляет 2,5% против сентябрьских 2%, а на 2025 год прогноз изменился с 2% до 2,1%.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центральный банк сможет победить инфляцию с помощью ключевой ставки и своих механизмом. Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки.
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