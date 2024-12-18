ФРС США ожидаемо снизила ставку третий раз подряд

По итогам заседания 17-18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС), исполняющая функции центрального банка страны, объявила о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, доведя её до уровня 4,25–4,5% годовых. Это решение опубликовано в пресс-релизе регулятора.

ФРС указала на уверенный рост экономической активности и отметила, что инфляция, хоть и приблизилась к целевым 2%, всё ещё остаётся несколько повышенной. Также было отмечено улучшение условий на рынке труда в целом, несмотря на незначительный рост безработицы, которая по-прежнему находится на низком уровне.

Кроме того, регулятор представил обновлённые прогнозы. Согласно новым данным, инфляция в конце этого года ожидается на уровне 2,4%, что выше сентябрьского прогноза в 2,3%. На 2025 год прогноз также пересмотрен в сторону увеличения — с 2,1% до 2,5%. Ожидаемый рост ВВП в 2024 году составляет 2,5% против сентябрьских 2%, а на 2025 год прогноз изменился с 2% до 2,1%.