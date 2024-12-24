Попытка связаться с СБУ стоила жителю Донецка российского гражданства
Дончанина лишили российского гражданства за попытку связаться с СБУ
Лишённый гражданства житель ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР
В Донецке местный житель лишён гражданства России за попытку связаться с украинскими спецслужбами, сообщили в Штабе обороны ДНР. Намерения горожанина наладить контакт с СБУ через соцсети выявили сотрудники регионального УФСБ России.
Установлено, что экс-россиянин хотел скооперироваться с представителями киевского режима для оказания конфиденциального содействия с целью нанесения ущерба безопасности РФ.
«Благодаря упреждающим действиям сотрудников УФСБ Игнатенко А.И. свой преступный умысел до реализации довести не смог», — отметили в сообщении.
Заочный суд ожидает и гражданку Грузии Гванцу Гелашвили, которая с марта 2022 года участвовала в украинском конфликте на стороне ВСУ. Сначала наёмница служила в диверсионном подразделении, а потом переучилась на оператора дрона.