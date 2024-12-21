Агента СБУ Хрестину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова, заочно арестовали
Суд в РФ заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова
Ярослава Хрестина. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina
Агенту службы безопасности Украины (СБУ) Ярославе Хрестиной назначили заочный арест согласно решению Замоскворецкого суда. Гражданка Украины обвиняется в передаче из Варшавы взрывчатки, которая использовалась в ходе покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом следует из судебных материалов.
«Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — говорится в материалах, попавших в распоряжение РИА «Новости».
Она объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве прозишёл подрыв Land Cruiser Prado. В ходе расследования выяснилось, что СВУ было помещено под водительское сиденье. Данная машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Сам пострадавший выжил и утверждает, что заказчиком покушения являются украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля был задержан первый подозреваемый — агент СБУ Владимир Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для бомбы. Украинка Ярослава Хрестина выполняла в данной схеме роль посредницы — именно она передала взрывчатку для совершения покушения.
А не так давно Life.ru сообщал о другом покушении СБУ, произошедшем в Москве. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в ходе теракта на юго-востоке столицы. Вместе с ним погиб его помощник, а также пострадал водитель. Силовики задержали исполнителя преступления — приезжего из Узбекистана Ахмада Курбанова. На допросе он признался, что получил задание от кураторов с Украины.