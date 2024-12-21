Агента СБУ Хрестину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова, заочно арестовали

Агенту службы безопасности Украины (СБУ) Ярославе Хрестиной назначили заочный арест согласно решению Замоскворецкого суда. Гражданка Украины обвиняется в передаче из Варшавы взрывчатки, которая использовалась в ходе покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом следует из судебных материалов.

«Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — говорится в материалах, попавших в распоряжение РИА «Новости».

Она объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.