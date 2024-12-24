Комиссия Минздрава срочно выехала в психбольницу в Краснодаре после жалобы Путину

Министерство здравоохранения Краснодарского края отправил инспекцию с проверкой в специализированную психиатрическую больницу №7 после жалобы сотрудников учреждения президенту России Владимиру Путину. Работники диспансера записали видео главе государства с просьбой решить накопившиеся проблемы и опубликовали в соцсетях.

«В связи с видеообращением была сформирована выездная комплексная комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края. С коллективом проведена беседа. В настоящее время проводится проверка по всем озвученным доводам», — сказано в сообщении в Telegram-канале краевого минздрава. Там уточнили, что вопрос находится на контроле министерства.

В ролике медики пожаловались путина на главного врача больницы Давида Гунбу и его заместительницу Райгуль Демирбекову. По утверждению врачей, они агрессивно обращается с медиками и пациентами, угрожает лишить сотрудников федеральных выплат. Они обвиняют руководство учреждения в шантаже сотрудников и раскрытии медицинской тайны. Работники пригрозили массово уволиться, если ситуация в больнице не изменится.