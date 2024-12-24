Украинские военные начали массово дожидаться установления прямого контакта с ВС РФ, чтобы добровольно сложить оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замполита добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, попавшего в плен к Российской армии.

Замполита Жак отметил, что желающие сдаться в плен или примкнуть к отряду обычно ждут, пока их заметят штурмовые группы.

«Либо наших, либо Российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это всё происходит через боевой процесс», — рассказал Кривонос.

Солдат пояснил, что в современных условиях вариантов сдаться в плен не так уж много, поскольку линия фронта нашпигована выносными камерами, тепловизорами, повсюду кружат коптеры и прочие средства обнаружения. Таким образом, поднятый белый флаг и последующее передвижение к позициям противника заметят обе стороны.