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24 декабря, 05:42

Белый флаг в разгар битвы: Отчаявшиеся бойцы ВСУ массово идут на риск для сдачи в плен

Украинские военные дожидаются прямого контакта с ВС РФ, чтоб сдаться в плен

Украинские военные начали массово дожидаться установления прямого контакта с ВС РФ, чтобы добровольно сложить оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замполита добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, попавшего в плен к Российской армии.

Замполита Жак отметил, что желающие сдаться в плен или примкнуть к отряду обычно ждут, пока их заметят штурмовые группы.

«Либо наших, либо Российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это всё происходит через боевой процесс», — рассказал Кривонос.

Солдат пояснил, что в современных условиях вариантов сдаться в плен не так уж много, поскольку линия фронта нашпигована выносными камерами, тепловизорами, повсюду кружат коптеры и прочие средства обнаружения. Таким образом, поднятый белый флаг и последующее передвижение к позициям противника заметят обе стороны.

Боец ВСУ надеялся отсидеться в тылу, но пришлось идти на фронт. Теперь он в плену у ВС России
Боец ВСУ надеялся отсидеться в тылу, но пришлось идти на фронт. Теперь он в плену у ВС России

На фронте даже существуют специальные руководства, которые ВС РФ делают для украинских солдат, не желающих отдавать жизнь за амбиции киевского режима. Ранее отряд ВСУ сдался в плен, последовав инструкции с агитки, которые российские военнослужащие раскидали на «Западном» направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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