Белый флаг в разгар битвы: Отчаявшиеся бойцы ВСУ массово идут на риск для сдачи в плен
Украинские военные дожидаются прямого контакта с ВС РФ, чтоб сдаться в плен
Украинские военные начали массово дожидаться установления прямого контакта с ВС РФ, чтобы добровольно сложить оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замполита добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, попавшего в плен к Российской армии.
Замполита Жак отметил, что желающие сдаться в плен или примкнуть к отряду обычно ждут, пока их заметят штурмовые группы.
«Либо наших, либо Российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это всё происходит через боевой процесс», — рассказал Кривонос.
Солдат пояснил, что в современных условиях вариантов сдаться в плен не так уж много, поскольку линия фронта нашпигована выносными камерами, тепловизорами, повсюду кружат коптеры и прочие средства обнаружения. Таким образом, поднятый белый флаг и последующее передвижение к позициям противника заметят обе стороны.
На фронте даже существуют специальные руководства, которые ВС РФ делают для украинских солдат, не желающих отдавать жизнь за амбиции киевского режима. Ранее отряд ВСУ сдался в плен, последовав инструкции с агитки, которые российские военнослужащие раскидали на «Западном» направлении.
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