Аферисты имитируют взлом «Госуслуг» для хищения денег россиян

Проявив в очередной раз креативность, мошенники создали ещё одну схему обмана граждан. Теперь злоумышленники имитируют взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», чтобы заставить человека запаниковать и вывести все свои сбережения на «безопасный счёт». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на коммерческого директора SafeTech Дарью Верестникову.

«Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на «безопасный счёт», — объяснила она.

Эксперт рассказала, что сперва на телефон поступает звонок из WhatsApp от пользователя с именем «Социальный фонд». Он предложит записаться на перерасчёт пенсии, попросив у жертвы код. Затем позвонит «представитель поддержки» Госуслуг, который заявит, что ваши данные попытались украсть, но есть решение. Злоумышленники даже предложат записать разговор и обратиться в полицию, для отвода глаз.

«Параллельно идут поддельные смс о входе в личный кабинет разных МФО, якобы пуши о переводе денег в разные банки из МФО (видимо, по одобренным займам). И когда жертва атаки начинает уже всерьёз паниковать, с ней связываются или «полиция», или «банк», и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на «безопасный счет» или же передаёт подставному «курьеру из Центробанка» наличными», — сообщила специалист.

При этом аферистам даже не нужен доступ к Госуслугам и какие-либо займы. Их стратегия заключается в том, чтоб заставить жертву нервничать, чтобы она в состоянии аффекта выполнила всё в точности, как они говорят.