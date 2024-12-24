Финансирующий ВСУ фонд Help Heroes Of Ukraine* объявлен нежелательным в России

Компания была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство фонда находится во Львове. Также существуют отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Help Heroes Of Ukraine* финансируется за счёт пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. Её члены собирают средства и отправляют снаряжение ВСУ, а также снабжают украинскую армия автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.