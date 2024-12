Генеральная прокуратура России объявила о признании деятельности неправительственной организации из США Help Heroes Of Ukraine* нежелательной. Компания финансирует Вооружённые силы Украины, сообщает ведомство.

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной НПО Help Heroes Of Ukraine* (США)», — сказано в сообщении.

Компания была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство фонда находится во Львове. Также существуют отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Help Heroes Of Ukraine* финансируется за счёт пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. Её члены собирают средства и отправляют снаряжение ВСУ, а также снабжают украинскую армия автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.

Ранее такой же статус получила канадская организация Canadian Center for Development of Democracy in Russia*. Она сотрудничает с экстремистскими группами и активно призывает людей к свержению конституционного порядка в России. Также члены компании выступают за ужесточение антироссийских санкций и поддерживают киевский режим.