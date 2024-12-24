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24 декабря, 07:23

Похитители заклеили камеру подъезда и украли девушку в Челябинске, но попали в другой объектив

В Челябинске похитили девушку прямо у жилого дома, заклеив камеру подъезда

В Челябинске злоумышленники похитили девушку прямо возле окон жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал 74.RU.

Момент с похищением. Видео © Telegram / 74.RU

Сначала неизвестные заклеили камеру домофона. В этот момент часы на нём указывали 22:09. Не такое позднее время, чтобы похищение, произошедшее прямо во дворе, осталось незамеченным. Мужчина в чёрном остановился напротив девушки и завёл с ней беседу, пока из-за его спины выехала машина с тонировкой, поравнявшаяся с ними. Злоумышленник в итоге запихал брыкающуюся жертву в заднюю дверь автомобиля.

Скоро их нашла полиция. Девушка была доставлена домой, а сотрудникам удалось выяснить, что она была знакома с похитителями.

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Ранее в Москве трое решили похитить 24-сына военнослужащий, чтобы потребовать с неё выкуп в размере 4,5 миллиона рублей. Они назначили его матери место встречи, куда она заявилась вместе с полицией. Пришедший преступник выложил сотрудниками всю информацию о сообщниках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Владимир Озеров
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