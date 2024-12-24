Выброс корональной массы Солнца обрушит на Землю бурю с сиянием 25 декабря

Очередная магнитная буря накроет Землю 25 декабря во второй половине дня, а виной тому станет мощная вспышка на Солнце. При этом велика вероятность стать свидетелями полярного сияния, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, период низкой активности Солнца подходит к концу. Уже сегодня утром на поверхности звезды была зафиксирована вспышка среднего класса, которая, по словам специалиста, вплотную приблизилась к границе максимального класса Х.

«По прогнозам, выброс корональной массы, связанный с этой солнечной вспышкой, достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, и после 15 часов по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2», — отметил Леус в своём телеграм-канале.

Предварительно, магнитная буря продлится от 8 до 10 часов. А наблюдатели за небом, по прогнозам специалиста «Фобоса», смогут наблюдать полярное сияние. Но повезёт не всем, а лишь жителям более высоких широт.