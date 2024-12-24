Россиянка пошла с больной дочкой на встречу «январяшек» и заразила 9 младенцев

В Екатеринбурге девять детей заболели кишечной инфекцией после посещения новогоднего утренника в местной студии по организации праздников. Пострадавших госпитализировали с симптомами рвоты, жидкого стула и высокой температуры. Об этом пишет региональное Управление Роспотребнадзора.

Мероприятие состоялось 20 декабря и было организовано группой родителей которые состояли в сообществе «Январяшки». На празднике присутствовали 24 ребёнка и 27 взрослых. Возраст детей — от 10 до 11 месяцев. Питание было заказано в службе доставки, на торжество также пригласили аниматоров. Признаки недомогания появились у малышей на второй день после утренника. У всех обратившихся к врачам диагностирована норовирусная инфекция 2 типа.

«На мероприятии присутствовали мама с ребёнком, которые за сутки до встречи «январяшек» обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Однако родительница не сочла болезнь ребёнка поводом пропустить коллективное торжество», — уточнили в Роспотребнадзоре результаты эпидрасследования.

Также установлено, что дети на празднике питались запечённым картофелем, тарталетками с курицей, сэндвичами с индейкой, сыром, что недопустимо для раннего возраста. Сейчас ведутся проверки как в службе кейтеринга, так и в частном заведении, где проводилось торжество.