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24 декабря, 07:54

Россиянка пошла с больной дочкой на встречу «январяшек» и заразила 9 младенцев

Девять младенцев госпитализированы с норовирусом после утренника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девять детей заболели кишечной инфекцией после посещения новогоднего утренника в местной студии по организации праздников. Пострадавших госпитализировали с симптомами рвоты, жидкого стула и высокой температуры. Об этом пишет региональное Управление Роспотребнадзора.

Мероприятие состоялось 20 декабря и было организовано группой родителей которые состояли в сообществе «Январяшки». На празднике присутствовали 24 ребёнка и 27 взрослых. Возраст детей — от 10 до 11 месяцев. Питание было заказано в службе доставки, на торжество также пригласили аниматоров. Признаки недомогания появились у малышей на второй день после утренника. У всех обратившихся к врачам диагностирована норовирусная инфекция 2 типа.

«На мероприятии присутствовали мама с ребёнком, которые за сутки до встречи «январяшек» обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Однако родительница не сочла болезнь ребёнка поводом пропустить коллективное торжество», — уточнили в Роспотребнадзоре результаты эпидрасследования.

Также установлено, что дети на празднике питались запечённым картофелем, тарталетками с курицей, сэндвичами с индейкой, сыром, что недопустимо для раннего возраста. Сейчас ведутся проверки как в службе кейтеринга, так и в частном заведении, где проводилось торжество.

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Как сообщалось, в Тобольске Тюменской области 15 детей были госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Всё произошло 21 декабря на базе отдыха. Пострадавшие жаловались на кашель, покраснение глаз и кожи, а также тошноту. Ведётся проверка.

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freepik

Татьяна Миссуми
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