Станок оторвал слесарю руку по самое плечо на заводе в Петербурге

В Колпино работяга с завода «Балтика Леспром» лишился верхней конечности — во время работы у станка правую руку 61-летнего мужчины затянуло в конвейер. За жизнь пострадавшего петербуржца борются врачи.

Как сообщает Mash на Мойке, Виктор чистил дробильный конвейер от опилок, когда его руку затянуло в беспощадную машину. Спасти правую конечность не было шансов, так как её сразу же раздробило по самое плечо. Также 61-летний работяга сильно ударился о станок головой и грудной клеткой.

После травматической ампутации руки слесаря увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ему провели операцию, сейчас Виктор в реанимации. После проверки на предприятии, где произошёл страшный инцидент, уже были выявлены нарушения техники безопасности на рабочем месте.