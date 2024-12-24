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24 декабря, 08:49

Станок оторвал слесарю руку по самое плечо на заводе в Петербурге

В Санкт-Петербурге станок раздробил руку 61-летнему рабочему на мебельном заводе

В Колпино работяга с завода «Балтика Леспром» лишился верхней конечности — во время работы у станка правую руку 61-летнего мужчины затянуло в конвейер. За жизнь пострадавшего петербуржца борются врачи.

Как сообщает Mash на Мойке, Виктор чистил дробильный конвейер от опилок, когда его руку затянуло в беспощадную машину. Спасти правую конечность не было шансов, так как её сразу же раздробило по самое плечо. Также 61-летний работяга сильно ударился о станок головой и грудной клеткой.

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После травматической ампутации руки слесаря увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ему провели операцию, сейчас Виктор в реанимации. После проверки на предприятии, где произошёл страшный инцидент, уже были выявлены нарушения техники безопасности на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачи ампутировали пациентке пальцы из-за неправильно поставленного диагноза. Несмотря на то, что последствия медицинской ошибки привели к серьёзным последствиям, она смогла сохранить позитивный настрой.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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