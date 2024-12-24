Под Омском пьяный водитель насмерть задавил трёхлетнюю девочку на санках

В Омской области пьяный водитель сбил женщину, которая шла по краю дороги с трёхлетней девочкой на санках. В результате ребёнок погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Водитель задержан.

Медосвидетельствование жителя Омской области, насмерть сбившего ребёнка. Видео © Telegram / Омская полиция

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль ВАЗ-2112, и задержали водителя — местного жителя 1997 г.р., который в рабочем посёлке Марьяновка скрылся после наезда на женщину с трёхлетней девочкой», — говорится в телеграм-канале управления.

Алкотестер показал результат 0,921мг/л спиртного. Мужчину передали следователям.

Трагедия произошла в девятом часу утра по местному времени на улице Пролетарской в Марьяновке. Девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Женщина госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.